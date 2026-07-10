Сафонов признался, что начал забывать русские слова

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» рассказал, что стал забывать русские слова из-за изучения французского языка.

«На самом деле, я начал учить французский, и, во-первых, я забыл английский и начал забывать слова на русском. Был момент, когда я год не приезжал в Россию, и, когда я сюда приехал, я некоторые слова просто забывал», — сказал Сафонов.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

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