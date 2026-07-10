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Мбаппе повторил достижение Месси

Мбаппе догнал Месси по голам на ЧМ-2026
Winslow Townson/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился забитым мячом в матче со сборной Марокко в рамках четвертьфинала ЧМ-2026. Его команда победила со счетом 2:0, а сам футболист обновил несколько достижений.

Эта игра была для Мбаппе юбилейной — 20-й на чемпионатах мира. Празднование получилось смазанным: в первом тайме он не реализовал пенальти. Впрочем, неудивительно: голкипер марокканцев Яссин Буну пропустил с точки лишь два удара из девяти на мундиалях, включая послематчевые серии.

Впрочем, грустил французский форвард недолго: на 60-й минуте он дальним ударом отличился с игры. Благодаря этому он догнал по голам на нынешнем мировом первенстве Лионеля Месси: у обоих стало по восемь мячей. Правда аргентинцам свой матч четвертьфинала еще предстоит провести, так что Лео может вновь вырваться в лидеры. Кроме того, с семью мячами на пятки наступает норвежец Эрлинг Холанд, у которого также игра в запасе.

В общей же сложности Мбаппе довел число своим голам на чемпионате мира до 20. По этому показателю он отстает от Месси на один точный удар, при этом он стал вторым игроком в истории после восьмикраного обладателя «Золотого мяча», забившего минимум 20 голов на главных футбольных турнирах планеты.

При этом он стал первым, кто на двух чемпионатах мира подряд сделал 10 и более результативных действий. Четыре года назад на его счету было восемь голов и три ассиста, сейчас же при восьми мячах в его активе две голевые передачи. Сумма же его очков по системе «гол + пас» за сборную Франции выросла до 100 (64+36).

Ранее Холанд дал совет фанатам сборной Англии.

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