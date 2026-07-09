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Министр спорта Франции осудила сожжение чучела Мбаппе в Парагвае

Министр спорта Франции Феррари осудила сожжение чучела Мбаппе в Парагвае
Reuters/Kyle Ross

Министр спорта Франции Марина Феррари осудила в своих соцсетях сожжение чучела футболиста Килиана Мбаппе во время фестиваля в Парагвае.

«Ни одно спортивное поражение не может оправдать подобную жестокость. Спорт несет ценности уважения. Он никогда не должен становиться предлогом для подобных сцен», — заявила Феррари.

Акция прошла после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франция одержала победу над командой Парагвая со счетом 1:0, а Мбаппе с пенальти забил единственный гол.

Позже сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее в Парагвае сожгли чучело Мбаппе.

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