В Норвегии считают Англию фаворитом матча 1/4 финала ЧМ

Норвежский спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что считает Англию фаворитом в матче 1/4 финала чемпионата мира против Норвегии, передает «Советский спорт».

«В обычной ситуации я бы оценил шансы как 70 на 30 в пользу Англии, но сейчас это скорее 55 на 45. Англичане понимают, что Холанд, скорее всего, забьёт, а значит, им нужно отличиться как минимум дважды», — сказал Сальтведт.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле в 0:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Франция и Марокко объявили стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ.