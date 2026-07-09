Франция и Марокко объявили стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ

Сборные Франции и Марокко назвали стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Франция: Меньян, Динь, Кунде, Юпамекано, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Унаи.

Встреча начнется 9 июля в 23:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее французский арбитр пропал из сети после матча Аргентина — Египет.