Французский арбитр пропал из сети после матча Аргентина — Египет на ЧМ

Французский футбольный арбитр Франсуа Летексье удалил свой аккаунт в соцсетях после матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта. Об этом сообщил журналист Микки Джуниор.

Решение судьи связано с массовой критикой и оскорблениями со стороны египетских болельщиков. Фанаты начали оставлять комментарии с угрозами под публикациями Летексье.

После финального свистка судью публично раскритиковали египетский футболист Зико и главный тренер сборной Хоссам Хассан.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной на ЧМ-2026.