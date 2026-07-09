Плющенко-младший спонсирует футбольную команду

Продюсер, генеральный директор и совладелица академий «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала, что ее сын Александр спонсирует футбольную команду, передает Sport24.

«Мы на территории нашей академии сделали профессиональное футбольное поле. Теперь у него команда, которую он сам финансирует с гонораров за шоу. Сам помогает малоимущим ребятам, которые у нас тренируются бесплатно, оплачивает очень хорошего тренера», — сказала Рудковская.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Яна Рудковская рассказала, когда Александр Плющенко поедет на Олимпиаду.