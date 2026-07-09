Рудковская рассказала, когда Александр Плющенко поедет на Олимпиаду

Рудковская заявила, что Александр Плющенко поедет на ОИ в 2034 году

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, что их сын Александр поедет на Олимпиаду в 2034 году, передает Sport24.

»Азербайджан дал ему возможность выступить на международной арене. В этом сезоне Саше будет непросто, но, как говорит мой Евгений Викторович Плющенко: «Сашина Олимпиада будет в 2034 году. Время подготовиться еще есть», — сказала Рудковская.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее в Азербайджане подтвердили выступление сына Плющенко за страну с сезона-2026/27.