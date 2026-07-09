Футболист «Локомотива» сделал выбор между Месси и Роналду

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду, передает Sport24.

«Месси или Роналду? Лично для меня, Месси. Но Криштиану — великий футболист, профессионал. Кому-то нравится тот или иной игрок, но они в целом оба в порядке», — сказал Батраков.

В матче 1/8 финала Аргентина обыграла Египет. Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

Сборная Португалии проиграла в 1/8 финала Испании со счетом 0:1.

Ранее матч Аргентины с Египтом назвали триллером.