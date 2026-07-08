Матч Аргентины с Египтом назвали триллером

Футбольный эксперт Анатолий Горсков заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Египта вновь показал уязвимость действующих чемпионов мира. Его слова переедает 360.ru.

«Аргентина снова преподнесла своим болельщикам настоящий триллер. С Аргентиной можно играть и ее можно обыгрывать, поэтому в следующем матче этой команде будет очень тяжело», — сказал Горсков.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее французский арбитр пропал из сети после матча Аргентина — Египет на ЧМ.