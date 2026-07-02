В Азербайджане подтвердили выступление сына Плющенко за страну с сезона-2026/27

В Азербайджане подтвердили, что сын Плющенко выступит за сборную с сезона-2026/27

Пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Орхан Бадалов подтвердил, что Международный союз конькобежцев (ISU) выдал разрешение 13-летнему фигуристу Александру Плющенко на выступление за азербайджанскую сборную в международных турнирах. Его слова приводит Sport24.

«От имени федерации хотели бы отметить, что начиная с сезона-2026/27 Плющенко будет выступать под флагом Азербайджана на международных соревнованиях. Информации, на каких первых турнирах выступит Александр под флагом Азербайджана, пока нет», — сказал Бадалов.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Ирина Роднина призвала не трогать сына Плющенко.