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Игрока ЦСКА дисквалифицировали на два года

Хоккеиста ЦСКА Каменева дисквалифицировали на два года за допинг
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккеиста московского ЦСКА Владислава Каменева дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила компания «Клевер Консалт», которая представляет игрока, в своем Telegram-канале.

Решение вынес дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Игроку грозила дисквалификация на четыре года.

15 марта 2025 года стало известно, что допинг-тест нападающего армейского клуба Владислава Каменева дал положительный результат. Позднее появилась информация, что в пробе Каменева концентрация мельдония составила 451 нг/мл. Это в четыре раза выше порога 100 нг/мл, установленного Международным антидопинговым агентством (WADA) для признания результата анализа неблагоприятным.

11 сентября 2025 года нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев был дисквалифицирован на два сезона за нарушение антидопинговых правил.

Ранее пойманный на кокаине игрок московского «Спартака» вернулся к тренировкам.

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