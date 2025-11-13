Пойманный на кокаине игрок «Спартака» вернулся к тренировкам

Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение хоккейного клуба «Спартак» и начал подготовку к матчам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игрок был дисквалифицирован в сентябре за нарушение антидопинговых правил — в его пробе обнаружили следы кокаина.

В ноябре дисциплинарный комитет Федерации хоккея России сократил срок дисквалификации хоккеиста до одного месяца, что позволило ему досрочно вернуться к тренировкам с командой.

Случай с положительным допинг-тестом Морозова стал четвертым в КХЛ за последние несколько месяцев. До этого допинг-пробы показали положительный результат у хоккеистов ЦСКА Владислава Каменева и Никиты Седова, а также у капитана «Автомобилиста» Анатолия Голышева.

1 ноября юридическая компания «Клевер Консалт» в Telegram-канале сообщила, что Морозов избежал длительной дисквалификации, санкции удалось снизить с четырех лет до одного месяца. Как указано в издании, дисквалификация завершилась 14 октября, соответственно, хоккеист может выступать в Континентальной хоккейной лиге.

28 октября хоккеист признался в употреблении наркотиков, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Ранее в КХЛ положительно оценили наказание пойманного на кокаине игрока «Спартака».