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Сафонову предрекли борьбу за «Золотой мяч»

Экс-футболист Аленичев предрек Сафонову борьбу за «Золотой мяч»
Phil Noble/Reuters

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может бороться за «Золотой мяч», передает «Матч ТВ».

«За «Золотой мяч» можно бороться, почему нет? Принято считать, что этот приз получают атакующие игроки. Но не нужно забывать, что в свое время его удостаивался наш Лев Яшин, а в 2006 году — защитник Фабио Каннаваро», — сказал Аленичев.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов прочел стих Роберта Рождественского.

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