Вратарь Сафонов прочел стих Роберта Рождественского

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором зачитал стихотворение поэта Роберта Рождественского «Если вы есть – будьте первыми».

Слова Сафонова были продублированы на английский язык. На момент публикации новости видеоролик собрал более 7,8 тыс. положительных реакций.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее легенда российского футбола завершил карьеру.