Министр спорта Швеции подверг критике решение МОК о снятии санкций с России

Глава министерства спорта Швеции Якоб Форссмед раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с России, передает SVT.

«Это возмутительное решение. Сначала допустили российских спортсменов под так называемым нейтральным флагом. Затем Международный паралимпийский комитет полностью вернул россиян в обойму. Это показывает, что от изначальных заявлений ничего не осталось», — сказал Форссмед.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее олимпийский чемпион выступил против снятия санкций с России.