Олимпийский чемпион выступил против снятия санкций с России

Двукратный олимпийский чемпион, шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис выступил против решения Международного олимпийского комитета (МОК) отменить рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, а также временно восстановить статус Олимпийского комитета России, передает SVT.

«Время выбрано странно. Я был удивлен, как и все остальные. Ничего не изменилось. Становится только хуже. Честно говоря, я этого не понимаю», — сказал Дюплантис.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Италии высказались о решении МОК по российским спортсменам.