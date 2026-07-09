Легенда сборной Франции: Роналду будто бы бойкотировали партнеры

Экс-полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф высказался о вылете Португалии с чемпионата мира на стадии 1/8 финала, заявив, что партнеры бойкотировали Криштиану Роналду. Его слова передает After Foot RMC в соцсетях.

«Если вы берете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь этого совершенно не происходило. Я не был в их раздевалке, но, на мой взгляд, складывалось ощущение, что собственные партнеры по команде его бойкотировали», — сказал Джоркаефф.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча за сборную, он стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее в России назвали некорректной критику Роналду.