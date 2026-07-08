«Он как отец»: в России назвали некорректной критику Роналду

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев назвал несправедливой критику в адрес капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Его слова приводит Sport24.

«Критика в его адрес чуть некорректна. Думаю, Роналду и сам понимает, что где-то не успевает, но у него есть мастерство. Роналду в сборной Португалии по сути как отец уже. Если ему позволяет здоровье и он успевает по скоростям нынешнего футбола, то пусть продолжает», — заявил он.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Роналду шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча за сборную, он стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее тренер сборной Португалии дал характеристику Роналду.