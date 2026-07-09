«Появилась мотивация»: в Италии высказались о решении МОК по российским спортсменам

Главный тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов. Его слова передает Sport24.

«Конечно, я поддерживаю решение МОК — теперь у молодых лыжников из России появились перспективы и мотивация!» — сказал Крамер.

Маркус Крамер возглавлял тренерский штаб сборной России в лыжных гонках с 2015 по 2022 год.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Мария Захарова призвала Эстонию удержаться от претензий к МОК.