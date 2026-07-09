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Капитан «Краснодара» объяснил свой переход в «Аль-Ахли»

Сперцян о переходе в «Аль-Ахли»: хотелось попробовать что-то новое
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник Эдуард Сперцян на своем YouTube-канале объяснил переход в «Аль-Ахли», заявив, что ему хотелось попробовать что-то новое.

«Что повлияло на мое решение? Очень много факторов, на самом деле. Нет одного. Просто уже хотелось попробовать что-то новое», — сказал Сперцян.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Действующее соглашение футболиста с клубом было рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ранее стало известно, под каким номером Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли».

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