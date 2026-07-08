Стало известно, под каким номером Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли»

Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли» под восьмым номером

Российский футболист саудовского «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян получил игровой номер, передает пресс-служба клуба.

На первой тренировке в новом клубе полузащитник занимался в экипировке с восьмым номером.

В минувшем сезоне под этим номером за команду выступал вингер Сумайхан Аль-Набит. За «Краснодар» Сперцян играл под 10-м номером, который в «Аль-Ахли» принадлежит французу Энцо Мийо.

Тренировочный сбор команды проходит в Австрии.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Действующее соглашение футболиста с клубом было рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ранее Сперцян не сдержал слез, прощаясь с «Краснодаром».