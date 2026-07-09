В Госдуме пока не видят оснований для обращения российских лыжников в CAS

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что не планирует подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) для возвращения российских лыжников на международные соревнования. Его слова приводит Sport24.

«На сегодняшний день я не рассматриваю возможность обращения в CAS. Просто я даже не вижу сценария, при котором нас не вернут. Если же этот вопрос будет затягиваться, тогда появится вероятность того, что мы обратимся в CAS», — заявил Свищев.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее в Госдуме анонсировали дату рассмотрения FIS допуска россиян.