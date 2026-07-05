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«Будут важные события»: в Госдуме анонсировали дату рассмотрения FIS допуска россиян

Свищев: в июле на совете FIS будут важные для нас события
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев заявил, что допуск российских лыжников будет рассмотрен на заседании совета Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в июле. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас проходят консультации с руководством FIS — и с членами совета, и с новым руководством — по нашему вопросу, который нас беспокоит больше всего, — восстановление наших спортсменов. Так что 7 июля на совете FIS будут для нас важные события», — сказал Свищев.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее в Госдуме сообщили о важном следующем шаге после допуска российских фигуристов

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