Фетисов назвал президента ИИХФ Тардифа дебилом

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) не упоминать российских игроков в материале о победе «Каролины Харрикейнс» в Кубке Стэнли. Его слова передает РИА Новости.

«IIHF — это ведь общественная международная организация, в уставе которой прописано уважать, ценить и лелеять все, что связано с развитием хоккея. И если президент федерации Люк Тардиф этого не делает, значит, он дебил», — сказал Фетисов.

Обладателями трофея стали голкипер Пётр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.

В финале «Каролина» в шести матчах победила «Вегас Голден Найтс». Решающая встреча завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Таким образом, россияне выигравают Кубок Стэнли 11-й раз подряд, что является продолжением рекордной серии.

Ранее Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли, ни разу не сыгравшим в плей-офф.