Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли, ни разу не сыгравшим в плей-офф

Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли без единого матча в плей-офф
Michael Dwyer/AP

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков стал третьим российским обладателем Кубка Стэнли, который не провел ни одного матча в победном для команды плей-офф.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли завершился с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Кочетков на протяжении всего плей-офф оставался в запасе. Однако он был включен в заявку команды, что дало ему право на получение чемпионского титула.

Кочетков стал третьим российским хоккеистом в истории, который выиграл Кубок Стэнли, не проведя в том розыгрыше плей-офф ни одной минуты. Ранее это удавалось защитникам Владимиру Константинову (победа с «Детройт Ред Уингз» в 1998 году) и Антону Бабчуку (победа с «Каролиной» в 2006 году). Оба также были в заявке, но не выходили на лед.

Ранее родственник российской суперзвезды НХЛ решил распродать его амуницию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дата подписания сделки США и Ирана, продажи несуществующих туров и опасность шаровой молнии. Что нового к утру 15 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!