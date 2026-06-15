Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли, ни разу не сыгравшим в плей-офф

Кочетков стал третьим россиянином с Кубком Стэнли без единого матча в плей-офф

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Петр Кочетков стал третьим российским обладателем Кубка Стэнли, который не провел ни одного матча в победном для команды плей-офф.

Шестой матч финальной серии Кубка Стэнли завершился с результатом 3:0. Счет в матче открыл Тейлор Холл на 4-й минуте, его ассистентами выступили Джейккоб Славин и Джексон Блейк. На 34-й минуте игры Блейк забросил вторую шайбу «Каролины» после передачи Логана Стэнковена. Окончательный счет в матче установил Николай Элерс на 59-й минуте.

Кочетков на протяжении всего плей-офф оставался в запасе. Однако он был включен в заявку команды, что дало ему право на получение чемпионского титула.

Кочетков стал третьим российским хоккеистом в истории, который выиграл Кубок Стэнли, не проведя в том розыгрыше плей-офф ни одной минуты. Ранее это удавалось защитникам Владимиру Константинову (победа с «Детройт Ред Уингз» в 1998 году) и Антону Бабчуку (победа с «Каролиной» в 2006 году). Оба также были в заявке, но не выходили на лед.

Ранее родственник российской суперзвезды НХЛ решил распродать его амуницию.