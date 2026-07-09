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Дзюба рассказал, из-за кого сорвался его переход в АПЛ

Дзюба: я сделал все возможное и невозможное для переезда в АПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что после чемпионата мира 2018 года приложил максимум усилий для переезда в английскую премьер-лигу (АПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал все возможное и невозможное после чемпионата мира. Но я тогда уже сказал: российские агенты — люди, которые не в состоянии такое организовать», — сказал Дзюба.

На ЧМ-2018 Дзюба забил три гола и отдал два результативных паса. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Андрей Аршавин назвал возвращение Дзюбы в «Спартак» шикарным вариантом.

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