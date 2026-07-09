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ВФЛА оспорила в CAS решение по отстранению россиян

В ВФЛА намерены оспорить решение World Athletics о продлении отстранения россиян
Shutterstock

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов от международных стартов, сообщает РИА Новости.

«Решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов», — сказали в пресс-службе организации.

7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

Ранее международная федерация волейбола допустила российские команды до соревнований.

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