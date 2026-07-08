Международная федерация волейбола допустила российские команды до соревнований

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии с принятым решением Административного совета FIVB следовать рекомендациям Исполкома МОК, а также после решения МОК об отмене действия рекомендаций по участию российских спортсменов и команд, российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах получат возможность вернуться к участию в турнирах FIVB, мировых и официальных соревнованиях», — сказано в заявлении.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МИД РФ назвали проявлением расизма отказ следовать решениям МОК.