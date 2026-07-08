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Лидеры стран НАТО договорились не обсуждать с Трампом ЧМ-2026

Лидеры стран НАТО решили не раздражать Трампа обсуждением ЧМ-2026
Jonathan Ernst/Reuters

Лидеры стран-членов НАТО договорились не поднимать тему чемпионата мира по футболу в разговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian.

Решение было принято, чтобы «не раздражать» американского лидера.

Ранее на турнире произошел скандал с форвардом сборной США Фоларином Балогуном. Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее племянница Трампа заявила, что ее дядя бросает тень на все вокруг.

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