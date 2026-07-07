Племянница Трампа о поражении США на ЧМ: Дональд может победить только жульничая

Мэри Лия Трамп, племянница Дональда Трампа, высказалась в своих соцсетях о поражении сборной США в матче 1/8 финала чемпионата мира от Бельгии, заявив, что ее дядя бросает тень на все вокруг.

«Лучшая сборная США в истории проиграла Бельгии. Если бы они прошли дальше, рядом с их победой стояла бы звездочка из-за вмешательства Дональда. Он бросает тень на все вокруг. Он может победить только жульничая, он думает, что это относится ко всем остальным», — написал Мэри Лия Трамп.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч США — Испания состоится 10 июля.

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