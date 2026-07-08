В Госдуме обрадовались решению FIVB допустить российских волейболистов

Свищев: российские волейболисты еще не раз будут нас радовать

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев назвал радостной новостью решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить российские клубы и сборные к участию в международных турнирах. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это действительно радостная и прекрасная новость! Рекомендации МОК и восстановленный ОКР сделали свое дело. Теперь надо готовиться к соревнованиям, отстаивать интересы страны и своей федерации. Российский волейбол всегда считался одним из сильнейших в мире! Уверен, они еще не раз будут нас радовать», — сказал Свищев.

FIVB стала 11-й федерацией, допустившей россиян на соревнования. Российские сборные также будут восстановлены в мировом рейтинге с прежним количеством очков.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее министр спорта РФ высказался о закономерности допуска российских волейболистов.