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«Закономерный шаг»: министр спорта РФ о допуске российских волейболистов

Дегтярев: важно, что федерации сразу приступили имплементации решения МОК
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) о полном снятии ограничений с российских клубов и сборных.

«FIVB стала 11-й международной спортивной федерацией, признанной МОК, которая открыла допуск для российских спортсменов. Важно, что федерации сразу после решения МОК о восстановлении статуса Олимпийского комитета России приступили к его имплементации. Это важный и закономерный шаг», — написал Дегтярев.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в МИД РФ назвали проявлением расизма отказ следовать решениям МОК.

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