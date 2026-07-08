«Зенит» одержал победу в товарищеском матче

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил узбекистанский клуб «Нефтчи» (Фергана) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1.

На 21-й минуте Фелипе Аугусто открыл счет. На 34-й минуте Максим Глушенков удвоил преимущество. На 37-й минуте Аброрбек Исмоилов отыграл один мяч. На 62-й минуте Александр Соболев забил третий гол «Зенита». На 74-й минуте Даниил Кондаков установил окончательный счет.

12 июля команда также встретится с «Црвеной Звездой» на домашней арене.

Сезон для «Зенита» начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

В матче 30-го тура прошелшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее стало известно, под каким номером Эдуард Сперцян будет выступать за «Аль-Ахли».