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Легенда ЦСКА объяснил слезы Роналду

Легенда ЦСКА Пономарев объяснил слезы Роналду после вылета с ЧМ-2026
TROY TAORMINA/IMAGN IMAGES via Reuters

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий Криштиану Роналду, который пустил слезу после вылета сборной Португалии с чемпионата мира 2026 года, разочаровал многих нейтральных футбольных болельщиков.

По его словам, люди устали каждый раз видеть плач 41-летнего нападающего после поражений.

«Слезы его, конечно, помогли ему в какой-то степени. Португальцы его, конечно, не разлюбили, а вот другие болельщики... Они думают, что уже это все было, всегда эти слезы, каждый раз. А что он в принципе сделал на турнире? Пенальти забил? Разве для этого он нужен был? Он для движения нужен, создавать пространство, врываться, но уже не может так двигаться. Так что здесь все закономерно», — заявил Пономарев.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

Ранее легенда ЦСКА обвинил Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026.

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