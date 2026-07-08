Легенда ЦСКА обвинил Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Португалии не смогла реализовать свой потенциал на чемпионате мира 2026 года из-за слабой игры Криштиану Роналду.

По его словам, форвард немного испортил о себе впечатление плохим выступлением на мундиале.

«Португальцы — совсем не те ребята или, какими были прежде. Может, подустали уже. Когда Роналду был молодой, они летали по полю. Сейчас, конечно, он все свое уже отыграл, он уже на исходе сил играл, думал, как бы себя поберечь, чтобы на последний рывок сил оставить или на последний удар. Сложно в 41 год хорошо двигаться на футбольном поле. Португальцы рассчитывали на него, ставку делали, а ему не нужно было играть. Он себя немного даже скомпрометировал этим выступлением», — заявил Пономарев.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.