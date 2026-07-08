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«Доказательства никому не интересны»: Авербух отказался получать нейтральный статус

Авербух: я с нейтральным статусом заморачиваться не буду
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и тренер Илья Авербух признался, что не будет стараться получить нейтральный статус для работы на международных соревнованиях. Его слова приводит Sport24.

«О своей судьбе в контексте нейтрального статуса я точно не переживаю. Меня больше волнуют наши спортсмены, с которыми все непросто. Очевидно, что вся история с нейтральными статусами находится вне юридического поля. Никакие доказательства своей нейтральности никому там не интересны. Если что, всегда смогу приехать в качестве туриста, но заморачиваться с нейтральным статусом не буду», — сказал Авербух.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что ISU хочет погубить российских фигуристов.

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