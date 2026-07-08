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Легенда ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин назвал Испанию самой прогрессирующей сборной ЧМ-2026
TIM HEITMAN/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Испании прогрессирует по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игрок — они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне. Когда они получают хотя бы чуть-чуть свободы, соперник устает, и мастерство индивидуальное проявляется. Мы его увидели, как они быстро разыграли штрафной, и нашли брешь в обороне Португалии, и нашли завершающий удар. Дальше они будут играть еще сильнее», — заявил Масалитин.

Испанцы в матче 1/8 финала мирового первенства обыграли сборную Португалии со счетом 1:0, единственный мяч на 91-й минуте забил Микель Мерино. Этот матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду.

За выход в полуфинал сборная Испании поборется в матче против сборной Бельгии.

Ранее легенда ЦСКА объяснил, почему Португалия проиграла Испании.

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