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Легенда ЦСКА объяснил, почему Португалия проиграла Испании

Легенда ЦСКА Масалитин объяснил, почему Португалия проиграла Испании на ЧМ-2026
ФК «Салют Белгород»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Португалии уступила испанцам в мачте 1/8 финала чемпионата мира из-за большого объема оборонительной работы.

«Португальцы практически ничего не создавали в атаке, мало было у них моментов впереди. Имея такую мощную полузащиту, имея таких фланговых игроков... Они больше работали на оборону — тот же Феликс прибегал на помощь Мендешу в противостоянии с Ямалем, но когда ты в обороне очень много тратишь сил, то тебе, естественно, сил не остается на созидание. При этом они очень хорошо оборонялись., до поры до времени, что несвойственно Португалии. Все-таки мы привыкли, что Португалия тоже играет в атаку. У них в составе множество хороших и исполнителей, которые могут в одно-два касания и передачу отдать, и завершить атаку ударом. К сожалению, мы в игре с Испанией этого не увидели», — заявил Масалитин.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

Ранее сообщалось, что Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.

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