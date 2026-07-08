В Кремле положительно оценивают решение Международного олимпийского комитета (ОКР) отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это, действительно, важный шаг на пути восстановления полного объема отношений между нашим олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что это позитивная новость, дающая законные основания российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Работа в этом направлении будет продолжена, заявил Песков, отметив, что над этим в МОК работает целая команда переговорщиков и их результаты видны.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсмеВнов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в МОК рассказали о диалоге с Украиной перед отменой санкций против россиян.