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В МОК рассказали о диалоге с Украиной перед отменой санкций против россиян

МОК контактировал с Россией и Украиной для сбалансированного решения по санкциям
Максим Гучек/РИА Новости

Международный олимпийский комитет (МОК) был в контакте с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Национальным олимпийским комитетом Украины при принятии решения об отмене санкций в отношении россиян. Об этом директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, его слова передает МОК.

«На протяжении последнего года наша специально созданная комиссия изучала вопрос введения или снятия санкций с российских спортсменов. Она собирала всю необходимую информацию, чтобы корректировать решения. Мы общались и с ОКР, и с НОК Украины, чтобы принять сбалансированное решение», — указал он.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Франция выразила «глубокое сожаление» из-за решения МОК по России.

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