«Мы уже посадили Роналдиньо»: сенатор из Парагвая пригрозила Мбаппе судом

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья, оскорбившая нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на расовой почве, заявила, что может засудить француза, и напомнила, что парагвайские власти уже сажали в тюрьму Роналдиньо за коррупцию. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Я бы сказала Мбаппе, чтобы он остерегался парагвайцев. Мы уже посадили Роналдиньо за коррупцию. Не недооценивай меня, я могу засудить тебя», — указала она.

Амарилья, в том числе, изначально заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной».

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Ранее в сборной Франции тремя словами ответили на оскорбления Мбаппе от сенатора Парагвая.