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В сборной Франции тремя словами ответили на оскорбления Мбаппе от сенатора Парагвая

Тренер сборной Франции Стефан назвал позорными оскорбления в адрес Мбаппе
VINCENT CARCHIETTA/Reuters

Тренер Франции Ги Стефан тремя словами отреагировал на оскорбление форварда национальной команды Килиана Мбаппе сенатором из Парагвая Селесте Амарильей. Его слова приводит RMC Sport.

«Мы слышали об этом, но еще не смогли обсудить с Килианом. В трех словах: это позорно, отвратительно, скандально. Очевидно, я разделяю мнение федерации и Килиана», — указал он.

Амарилья, в том числе, заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый».

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

На счету Мбаппе теперь семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Франции сыграет с командой Марокко, которая разгромила сборную Канады в матче 1/8 финала со счетом 3:0. Игра между Францией и Марокко состоится 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Ранее Мбаппе ответил сенатору из Парагвая на оскорбления на расистской почве.

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