Сперцян не сдержал слез, прощаясь с «Краснодаром»

Футболист Сперцян со слезами на глазах попрощался с «Краснодаром»

Пресс-служба «Краснодара» на своем канале в Rutube опубликовала прощальное обращение полузащитника Эдуарда Сперцяна.

В одном из моментом футболист, прощаясь с командой, не сдержал слез.

«Футбольный клуб «Краснодар» — это не просто место, где я играл в футбол, — это мой родной дом. Это всегда в моем сердце, в моей голове. Я никогда не забуду, откуда я, где я вырос. Я пришел сюда мальчишкой, у которого была большая мечта — стать футболистом, добиться больших высот», — в том числе сказал он.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Действующее соглашение футболиста с клубом было рассчитано до 30 июня 2029 года.

Ранее вратарь «Краснодара» попрощался со Сперцяном.