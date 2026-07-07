Российские пловцы установили рекорд мира

Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в предварительных заплывах эстафеты 4×100 метров вольным стилем на первенстве Европы в Мюнхене.

Команда в составе Матвея Чекалева, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова показала время 3 минуты 14,72 секунды.

Россияне выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее еще одна спортивная федерация вернула россиянам флаг и гимн.