Легенда ЦСКА назвал ранним вылет хозяев с ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что хозяева чемпионата мира 2026 года вылетели слишком рано.

По его словам, не исключено, что скандал со звонком президента США Дональда Трампа в ФИФА с просьбой аннулировать красную карточку игроку своей сборной негативно повлиял на продолжение американцами борьбы на турнире.

«Любопытно, что на этой стадии в принципе не только американцы, а все хозяева мундиаля вылетели — мексиканцы и канадцы. Обычно хозяев допускают где-то до стадии четвертьфинала, чтобы рейтинги у трансляций были, посещаемость стадионов была на максимуме. Тут пораньше они вылетели, не дотянули до 1/4 финала», — заявил Масалитин.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна, которую вскоре Трамп подтвердил лично.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Испания — Бельгия состоится 10 июля.

Ранее легенда ЦСКА объяснил разгром США от Бельгии и выразил ожидания по поводу следующего звонка Трампа.