«Ждем еще одного звонка Трампа»: легенда ЦСКА объяснил разгром США от Бельгии

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что скандал со звонком президента США Дональда Трампа главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой отменить красную карточку нападающему Фоларину Балогуну может повториться после разгромного поражения в 1/8 финала чемпионата мира против сборной Бельгии.

«Если можно спокойно одним звонком поменять футбольное решение, то теперь ждем, когда сейчас Трамп скажет, что надо отменить результат матча. Политика уже добралась до футбола в прямом смысле слова. Если раньше это было смешно, то теперь уже не до смеха», — заявил Масалитин.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна, которую вскоре Трамп подтвердил лично.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч Испания — Бельгия состоится 10 июля.

Ранее юрист объяснил, почему ФИФА по собственной инициативе отменила дисквалификацию Балогуна.