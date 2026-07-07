Федерация футбола Ирана высмеяла США

Федерация футбола Ирана отреагировала на вылет сборной США с ЧМ-2026, опубликовав в своих соцсетях картинку с результатами матчей Ирана против Бельгии (0:0) и США против Бельгии (1:4).

«Весь мир ликует после унизительного поражения политики от футбола», — гласит подпись к картинке.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии. Матч США — Испания состоится 10 июля.

Ранее сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США в матче чемпионата мира.