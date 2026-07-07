В Малайзии молния ударила в футболиста во время матча

В Малайзии молния ударила в спортсмена во время футбольного матча, передает Mothership.

Инцидент произошел во время товарищеской игры между Veteran FC и Tanjung Minyak FC. Через десять минут после стартового свистка начался небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома. Арбитр встречи и два футболиста упали без сознания. Одного футболиста спасти не удалось.

Глава футбольной ассоциации Малайзии заявил, что организаторы матчей не должны бояться останавливать или откладывать игру из-за плохих погодных условий.

В июне 2025 года норвежский лыжник Аудун Гренвольд не выжил после удара молнии.

В 2010 году в канадском Ванкувере Гренвольд выиграл бронзовую медаль Олимпиады во фристайле.

Ранее бывший хоккеист Томаш Клоучек ушел из жизни в возрасте 45 лет.