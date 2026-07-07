Сборная Бельгии поиздевалась над ФИФА и Трампом после разгрома США в матче чемпионата мира

Сборная Бельгии после разгрома США на ЧМ: отмените это

Сборная Бельгии после разгромной победы над США в 1/8 финала чемпионата мира отреагировала на скандал с отменой перед матчем дисквалификации игрока американской сборной Фоларина Балогуна, передает «Чемпионат».

После окончания матча бельгийцы опубликовали фотографию нападающего Ромелу Лукаку с подписью: «Отмените это».

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна.

Бельгия победила со счетом 4:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Испании, ранее в концовке основного времени вырвавшей победу у Португалии.

Ранее Трамп поставил форварда Балогуна в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.